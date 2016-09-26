Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Первый день «операции по освобождению» Сенной площади Санкт-Петербурга от незаконных торговых точек практически не изменил внешний вид площади, давно и плотно облепленной большими и маленькими павильонами, киосками и лотками. Однако первые следы предстоящего «большого сноса» уже появились, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Сенная площадь: следы сноса незаконной точки

Как сообщили ранее в подведомственном Смольному «Центре повышения эффективности использования государственного имущества», 26 сентября на Сенной площади начался первый этап намеченных мероприятий — изгнание автолавок, которым тремя днями ранее было выдано предписание добровольно покинуть площадь.

Площадь у метро «Сенная площадь»

Как заявили сегодня в Центре, подавляющее большинство владельцев магазинов на колесах проявили сознательность, решив не дожидаться принудительной эвакуации на штрафстоянки, и самостоятельно покинули Сенную.

Пространство перед наземным вестибюлем станции Сенная площадь — абсолютно свободно. Автолавок также не обнаружилось и в других частях площади, лишь с одного небольшого прицепа продолжается реализация товара.

Передвижной торговый павильон

Первый день сноса не обошелся без «эксцессов». Со стороны Спасского переулка обнаружились неприглядные следы несанкционированной торговой точки, которая была ликвидирована сегодня. Оставшийся товар брошен посреди тротуара в куче мусора. При этом очевидно, что точка была явно не стационарной. Каких сюрпризов ожидать горожанам на Сенной, когда настанет день большого сноса?

Его дату пока не называют, однако готовится она серьезно: для согласования действий всех вовлеченных в процесс служб создан специальный штаб.

Стационарная торговля на Сенной

А пока реальность Сенной не изменилась: продолжается бойкая торговля разнообразной едой, продуктами и товарами, в том числе с уличных лотков, активно работают скупки и ломбарды, зазывают простодушных клиентов микрофинансовые организации. С припаркованных на площади машин разгружается товар, а за торговыми павильонами копится мусор и тара.

Неприглядная сторона Сенной

В целом на площади не покидает ощущение «грязного места», которое было свойственно Сенной и в далеком прошлом, и в 1990—2000-е годы. Удастся ли изменить сложившийся «традиционны» облик Сенной площади городским властям, будет понятно только после начала массированного наступления на незаконную торговлю.

О том, что порядок навести можно, была бы воля, свидетельствует территория при входе на официально функционирующий Сенной рынок. Некогда также занятая незаконными торговцами зона сегодня благоустроена и безопасна.