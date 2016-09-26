Ярославль, 26 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. И.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко пообещал ярославцам, что дороги в регионе будут лучше. При этом, как рассказал Виталий Ткаченко корреспонденту ИА REGNUM, действовать он намерен не революционными, а эволюционными методами.

Ярославль. Большая Московская улица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виталий Ткаченко был назначен и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области, курирующим сферу строительства, Транспорта и ЖКХ. В обновленной структуре правительства региона Ткаченко будет отвечать за работу департаментов строительства, транспорта и департамента энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов.

«Одна из первых моих дорог, которую я построил за свои деньги в центре Пскова, обошлась без ямочного ремонта 8 лет. В России строить можно — стоит только захотеть, надо просто делать все по нормативам. У нас очень хорошие, чуткие регламенты и СНИПы, если их соблюдать, все будет хорошо, и объекты будут хорошие. Я ознакомился с состоянием дорог в Ярославле — если сравнивать с другими регионами, впечатление неплохое. Надо потихоньку, пошагово приводить в порядок улицу за улицей. Ведь дорога начинается глубоко под землей, там, проходят коммуникации. Все гнилые коммуникации надо менять. Затем правильно выполнять дорожный «пирог» — с правильным песком, правильным щебнем, использовать нормальные материалы при изготовлении асфальта. С такими дорогами ничего не произойдет годами, и они будут служить людям», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виталий Ткаченко.

И.о. зампреда правительства Ярославской области также предупредил о том, что планирует провести оптимизацию в области тарифной политики региона. Кроме того, следует ожидать и смены директоров подведомственных Ткаченко департаментов.

«Да, будут изменения, но процесс будет проходить мягко. Если человек справляется с задачами — он будет работать, если же будут провалы — будем усиливать», — подчеркнул Виталий Ткаченко.

При этом он отметил, что, прежде чем предпринимать конкретные шаги в каком-либо направлении, он намерен детально изучить ситуацию. Действовать же Ткаченко планирует методами «больше эволюционными, чем революционными».