Владимир, 26 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. На федеральном уровне отсутствуют механизмы поддержки регионов, которые имеют низкий государственный долг. Об этом на Московском финансовом форуме заявила губернатор Владимирской области Светлана Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

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«На федеральном уровне отсутствуют механизмы стимулирования субъектов страны за проводимую политику «жить по средствам». Долг на одного жителя Владимирской области (4,1 тысячи рублей) — самый низкий в ЦФО и один из самых низких в России. Безусловно, надо помогать «закредитованным» субъектам, но и стимулировать те регионы, которые исполняют поручения президента России по этому вопросу и не «живут в долг у будущих поколений», — цитирует губернатора пресс-служба.

Кроме того, Светлана Орлова заявила, что было бы неплохо, если бы в региональные фонды обязательного медицинского страхования, по аналогии с дорожным фондом, были бы переданы акцизы на табачную продукцию, алкоголь и пиво.

ИА REGNUM напоминает, что ранее администрация Владимирской области уже заявляла о том, что регион слишком мало получает от федерального бюджета. К примеру, в постановлении администрации Владимирской области об утверждении основных направлений налоговой политики на 2017 год говорится о том, что область недополучила примерно 1 млрд рублей из-за льгот для предпринимателей, которые установлены на федеральном уровне. Примерно 230 млн рублей — недополученная прибыль по земельному налогу. Несмотря на то, что льготы дают свои плоды, этот ущерб никак не компенсируется из федерального бюджета.