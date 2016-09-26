Киев, 26 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны мобилизации украинских солдат. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Sarah Tate Украинские военнослужащие

«До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой «шестой волны». Подписал соответствующий указ», — пишет Порошенко.

Он напомнил, что на фронте будут нести службу только контрактники (более 60 тыс человек). «Как только будет освобожден последний из «шестой волны», на фронте останутся только контрактники. Призывники по возрасту, как и теперь, не будут направляться в зону АТО», — уточнил Порошенко.

Также сегодня министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал технические условия для новых пищевых наборов ВСУ. «Позади — большая и напряженная работа волонтеров, специалистов Центра развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины. Впереди — не менее важный этап — согласование этих технических условий с профильными министерствами и Кабинетом Министров Украины. Но на пути к реформированию и совершенствованию обеспечения военнослужащих не имеем права останавливаться», — считает Полторак.

По данным пресс-службы украинского правительства, новыми техническими условиями был расширен ассортимент блюд в ВСУ, в частности в рацион включены 18 блюд. При этом калорийность для полевых наборов нового образца составляет 3500 Ккал, а в усиленном варианте для военнослужащих в зоне проведения «АТО» — 4200 Ккал в сутки. Также предполагается использование беспламенного нагревателя пищи.

«Разработчики учли опыт стран-членов НАТО по калорийности и упаковке, но в вопросе ассортимента блюд учли особенности национальной кухни. Кроме этого, в данном пищевом наборе будет использоваться новая технология упаковки (реторт-пакет), что позволит получить готовые блюда без термической обработки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала 2016 года в ВСУ пришли 60 тыс. добровольцев. «С начала года добровольцами в украинское войско записались 60 тыс. украинских военнослужащих. Я сказал, что я не буду объявлять мобилизацию, чтобы потом искать дезертиров, а сказал, что буду брать добровольцев и это себя полностью оправдало», — уточнил Порошенко.

Президент отметил, что в 2017 году Украина увеличит финансирование армии. «Мы в следующем году потратим на армию 129 млрд грн, это более 5 млрд долларов. Если бы не было войны и эти 5 млрд долларов были бы направлены на развитие Украины, нам не нужна была бы ни помощь США, ни помощь МВФ, мы бы получили ее в разы меньше, но мы защищаем свои земли, и ничего важнее этого нет», — добавил Порошенко.