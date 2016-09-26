Благовещенск, 26 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Помимо выборов председателя амурского парламента, его заместителей, председателей комитетов, депутаты из своего числа избрали и нового члена Совета Федерации Федерального Собрания от Амурской области. Им стал депутат от «Единой России» Александр Коряков.

niros.ru Члена Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков

С избранием Александра Ивановича поздравили губернатор и коллеги. Сразу после окончания первой сессии Законодательного собрания, Александр Коряков ответил на вопросы ИА «Национальные интересы».

— Александр Иванович, поздравляем вас с избранием. Насколько неожиданным для вас стал выбор коллег?

— Спасибо за поздравление. Не буду лукавить, разговоры о таком варианте начались за несколько дней до заседания заксобрания. С одной стороны, мне, безусловно, приятно, что коллеги посчитали меня достойным работать в Совете Федерации. С другой стороны, я понимаю, насколько это серьезная ответственность — представлять целый регион в верхней палате российского парламента.

— Для многих амурчан вы, прежде всего, ассоциируетесь с предприятием «Дальвостуголь». Для вас самих, оно по-прежнему является родным?

— Конечно, хоть и называется сегодня оно уже по-другому. Четверть века отдал «Дальвостуглю».Прошел путь от мастера до генерального директора. Разумеется, все, что связано с ним, с Райчихинском, градообразующим предприятием которого он является, мне не безразлично.

— Если не ошибаюсь, именно благодаря вам, в начале 2000-х «Дальвостуголь» удалось спасти от краха?

— Если быть точнее, в 2000-м году. Говорить, что я в одиночку спас предприятие, конечно, неправильно. Скорее следует сказать о команде единомышленников. Хотя, если откровенно, когда возглавил предприятие, ситуация на нем была аховая. Острый кризис, огромная задолженность по зарплате, по выплате налогов, минимальные объемы добычи. Но за короткий период нам удалось в корне изменить положение вещей. Люди получили заработную плату, удалось избежать сокращений. Выплатили налоги. Добыча угля за два года выросла на 50%. Во многом благодаря этому и город Райчихинск сумел избежать каких-то социально-экономических потрясений.

— Другими словами, вас можно назвать эффективным кризисным управляющим?

— Давайте я не буду самому себе давать оценку. Это некрасиво. Если кто-то так считает, например, те же райчихинцы, мне, конечно, по-человечески очень приятно.

— Спустя годы вывернулись в Приамурье, на родное предприятие. Чья это была инициатива?

— Да, действительно, вначале этого года мне поступило предложение от генерального директора компании «Амурский уголь» стать советником. И я его принял. Надеюсь, мой предыдущий опыт работы пригодился руководству предприятия.

— Расскажите о своей семье.

— У меня сплоченная семья. Настоящий крепкий тыл, который нужен каждому мужчине. Любящая и любимая жена. Двое сыновей и пятеро внуков. Кстати, супруга по специальности детский врач, вся ее трудовая деятельность связана с городом Райчихинск Амурской области.

— Давайте вернемся к сегодняшнему избранию в Совет Федерации. Когда шло голосование по вашей кандидатуре, были ли сомнения: поддержат — не поддержат?

— Если честно, то нет. Вы же знаете, по итогам выборов, в Законодательном собрании области из 36 мест 25 принадлежат «Единой России». Так что, в решении депутатского корпуса я ни на секунду не сомневался. Спасибо им большое за поддержку.

— В каком комитете Совета Федерации вы хотели бы работать?

— Хороший вопрос. Это трудный выбор. Поскольку, работая в определенном комитете, объективно больше возможностей приносить пользу своему региону. Так как проблем у нас хватает, хотел бы трудиться и в комитете по социальной политике, и по бюджету, и по науке и образованию. Но это невозможно. Скорее всего, свой выбор остановлю на комитете по агропродовольственной политике и природопользованию. Но это не значит, что вопросы из других областей останутся без внимания.

— Не секрет, что некоторые сенаторы, как, впрочем, и депутаты, быстро забывают, что называется, путь домой. Появляются лишь по большим праздникам…

— Точно могу сказать, что вне заседаний Совета Федерации и комитета, буду регулярно работать в Приамурье. Более того, планирую уже в ближайшее время на постоянной основе открыть общественную приемную. Двери в ней будут открыты для всех амурчан.

— Как планируете взаимодействовать в Совете Федерации с амурскими властями?

— Самым тесным образом. И с губернатором и с Законодательным собранием. Буду прилагать все усилия, чтобы были реализованы идеи и проекты руководства региона. Так что можете меня считать полпредом Амурской области в Совете Федерации (улыбается).

— Что для вас означает сегодняшнее избрание? Новый опыт, этап карьеры, что-то еще?

— Самое главное — в Совет Федерации я иду работать для Амурской области. Все остальное, в том числе мои чувства имеют второстепенное значение.

Справка. Коряков Александр Иванович родился 16 декабря 1953 года в городе Нерчинск Читинской области в семье преподавателей.

В 1954 году с родителями переехал в город Чита.

С 1961 года по 1971 год учился в средней школе, после окончания которой устроился на работу в геологоразведочную партию рабочим. По рекомендации геологов отряда принял решение поступать на горный факультет Читинского политехнического института.

С 1971 года по 1976 год — учеба в институте по специализации открытая разработка месторождений полезных ископаемых.

Служил в рядах Советской армии.

В 1978 году приехал в Амурскую область, где в течение 25 лет, до конца 2003 года, трудился в коллективе Дальневосточного производственного объединения «Дальвостуголь» (в дальнейшем переименованного в ООО «Дальвостуголь») на различных должностях.

В 2000 году А.И.Коряков возглавил предприятие «Дальвостуголь» в должности гендиректора.

С 2003 года А.И. Коряков был назначен руководством группы компаний «Русский уголь» в ООО «Компания Ростовуголь» на должность заместителя гендиректора по экономике, осуществляя общее руководство проектом создания компании «Южный уголь», в которую должны были войти компании «Ростовуголь», «Гуковуголь» со всеми шахтами, заводами и обогатительными фабриками. После успешной реализации проекта Коряков возглавил ООО «Южный уголь» в должности генерального директора.

С 2004 по 2006 годы работал в структуре корпорации «Центральный коммерческий банк», генеральным директором промышленно-инвестиционной компании «Реформа»; с 2006 по 2016 годы в должности первого заместителя генерального директора ООО «Бастинком». С апреля 2016 года занимает должность советника генерального директора компании ООО «Амурский уголь».

В 1994—1998 годах являлся избранным депутатом Совета народных депутатов города Райчихинска Амурской области; в 2001—2005 гг. — избранным депутатом Амурского областного совета народных депутатов.

За время работы был награжден: знаками «Шахтерская слава» III, II и I степеней, золотым знаком «Горняк России», орденом РПЦ преподобного Сергия Радонежского III степени.