Москва, 26 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Москве произведена массовая эвакуация людей в связи с пожаром, вспыхнувшим в физкультурно-оздоровительном комплексе «Торпедо». Возгорание произошло в подвальном помещении двухэтажного здания, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

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В службу спасения сигнал поступил сегодня, 26 сентября, в 14 часов 22 минуты: в доме номер 21 по улице Автозаводской произошёл пожар. По указанному адресу выехала пожрано-спасательная бригада.

На месте ЧП выяснилось, что в «Торпедо» загорелось оборудование и снаряжение для дайвинга. «По прибытии пожарные эвакуировали около 100 человек из горящего здания», — сообщили в пресс-службе.

Пожар к 15 ч. 06 мин. удалось локализовать, а затем в течение нескольких минут ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.

«К тушению пожара привлекались 26 единиц техники и 77 человек личного состава Московского МЧС», — сообщили в пресс-службе.