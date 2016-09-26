Киев, 26 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



rada.gov.ua Владимир Гройсман

С 1 декабря 2016 года на Украине минимальная зарплата будет поднята на 10% — до 1684 грн (64 доллара США). Об этом 26 сентября на пресс-конференции заявил премьер-министр Укрaины Владимир Грoйсмaн, передает ИА REGNUM.

По его словам, в проекте госбюджета на 2017 год предусмотрено повышение уровня оплаты труда, которое будет происходить в два этапа: сначала до 1684 грн, а уже с декабря 2017 года минимальная зарплата составит 1762 грн (67 долл).

При этом Гройсман призвал изменить формулу подсчета цен на импортный уголь. «Надо, чтобы цена на уголь была рыночной, но объективной. Что касается того, какую формулу применять, здесь есть вопросы. Минтоплива говорит, что надо было бы применить формулу Варшавы, это ближе к нам. Это может быть. Надо ставить вопрос о том, чтобы создать в цене на электроэнергию конкуренцию для нашей промышленности», — сказал Гройсман.

Он считает, что на Украине для промышленности установлены неконкурентоспособные цены на электроэнергию. «Цены, которые сегодня платит промышленность, — неконкурентоспособные. Электроэнергия в себестоимости разной продукции имеет высокую удельную стоимость, поэтому сегодня необходимо находить решения, чтобы оптимизировать цены на электроэнергию. Я считаю, что это вопрос, который мы должны решить с начала нового года», — добавил Гройсман.

Премьер также считает, что вместе с полномочиями и ресурсами от финансовой децентрализации необходимо повышать ответственность местных органов власти относительно прозрачности, подотчетности и подконтрольности обществу. Он напомнил, что в рамках реформы децентрализации были созданы возможности для формирования самодостаточных территориальных общин, которые получили достаточно полномочий и финансов на местах.

«Нам необходимо повышать ответственность местных органов власти относительно прозрачности, относительно подотчетности и подконтрольности обществу… Вы сами выбираете свой городской совет, вы сами выбираете свою власть, и вы сами разделяете с ней ответственность. Очень важно, чтобы мы выполняли свою функцию не только в то время, когда мы пришли и проголосовали», — рассказал Гройсман.

В данном контексте премьер предложил принять закон о местном референдуме и закон о службе в органах местного самоуправления.

Напомним, с 1 мая 2016 года на Украине минимальная зарплата и прожиточный минимум в стране увеличились с 1378 до 1450 гривен (55 долл), а минимальная пенсия до 1130 гривен (43 долл).