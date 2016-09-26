Красногорск, 26 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум.



Иван Шишкин. В заповедной дубовой роще Петра Великого(в Сыстрорецке). 1886

В Московской области на кадастровый учет были поставлены заказники в Раменском и Можайском районах. Таким образом, уникальный природный комплекс этих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) получил защиту от застройки и вырубки лесов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Четкие границы получили три особо охраняемые природные территории «Сосновый лес с венериным башмачком в 49 кв. Гжельского лесничества"в Раменском районе, «Хвойные леса в верховьях Москвы-реки» и «Участки лесов Глазовского лесничества» в Можайском районе области. Общая площадь ООПТ составляет 3122 гектара.

По словам министра экологии области Александра Когана, в заповедниках можно встретить более 30 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области. Больше всего их обнаружено в ООПТ «Хвойные леса в верховьях Москвы-реки». Среди наиболее редких животных здесь обитают: белый аист, степной лунь, черный коршун, бурый медведь, речная выдра и серый журавль.

Отметим, что на территории заказников запрещено строительство, обустройство туристических лагерей, передвижение транспорта вне дорог и любые вырубки деревьев за исключением санитарных, а также разведение костров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти каждую неделю в области на кадастровый учет попадают заповедные территории. Так, 31 августа в области было принято решение об организации государственного природного заказника «Леса междуречья Березовки и Медведки» в Егорьевском районе. 2 сентября границы обрели ООПТ в Егорьевске, Озерах, Лотошинском, Коломенском и в Дмитровском районах. 6 сентября на кадастра встал памятник природы областного значения «Старица реки Истра и широколиственный лес по склону к ней с изолированной популяцией венериного башмачка в квартале 58 Полевшинского лесничества». Всего 70 особо охраняемых территорий обрели границы в течение последнего года.