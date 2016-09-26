Минск, 26 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября провел рабочую встречу с Председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым и «дал ряд конкретных поручений» по вопросам развития ВПК республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко подробно интересовался положением дел в военно-промышленном комплексе республики. Его интересовало экономическое положение предприятий комплекса.

«Обсуждались как уже реализуемые проекты, так и перспективные планы организаций и предприятий, входящих в его систему, — сказано в официальном сообщении. — Отдельное внимание было уделено экономическому положению военно-промышленного комплекса Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, третий год в Белоруссии длится экономический кризис, сопровождающийся сокращением промышленного производства и экспорта. Республика является заметным игроком на мировом рынке вооружений, предлагая как запасы Советской Армии, так и собственные разработки (системы связи, оптику, а также другие товары и услуги по ремонту и модернизации). Особый интерес к белорусскому военпрому проявляет новое руководство Украины.