Киев, 26 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко объявил о демобилизации призывников шестой волны. Соответствующий указ подписан 26 сентября, сообщил президент Украины в своем Facebook.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, военнослужащие вернутся домой «до конца октября». «Подписал соответствующий указ», — говорится в сообщении.

После демобилизации призывников шестой волны на Донбассе останутся только киевские контрактники, сообщил Порошенко. При желании службу в ВСУ могут продолжить и демобилизовавшиеся.

Напомним, что с 15 сентября в Донбассе объявлен очередной режим тишины, а 21 сентября на переговорах в Минске участники контактной группы по урегулированию парафировали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе.

При этом киевские силовики продолжают нарушать режим тишины: 22 сентября они более 60 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики.