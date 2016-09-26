Рейкьявик, 26 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Два российских бомбардировщика пролетели поблизости от исландского пассажирского самолета, который совершал рейс из международного аэропорта Рейкьявик-Кеблавик в Стокгольм, сообщает Dagbladet.

Alex Beltyukov Ту-160

По данным исландских СМИ, бомбардировщики двигались с выключенными маяками, и поэтому их было сложно обнаружить как диспетчерам в Исландии, так и экипажу пассажирского самолета, который оказался поблизости от них.

Бомбардировщики в то же самое время вели норвежские системы авиационного слежения. Это те же самые бомбардировщики, которые были перехвачены норвежскими истребителями F-16 22 сентября. Многие норвежские СМИ сообщили об этом, однако в Минобороны Осло отметили, что это регулярное событие.

Однако о том, что бомбардировщики, которыми, по словам норвежских пилотов, были два Ту-160, пролетали под исландским пассажирским самолетом, стало известно только из исландских СМИ. По словам пилота пассажирского самолета, он смог видеть два бомбардировщика дальней авиации России, которые, по его предположению, находились на 2—2,5 км ниже, чем пассажирский самолет.