Москва, 26 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. На острове Пхукет (Таиланд) закрыты не менее трёх пляжей из-за нашествия физалий — ядовитых животных отряда сифонофор (родственны медузам). Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму России (Ростуризм).

devcom Медузы

В ведомстве отметили, что яд физалий смертельно опасен для людей. «Ростуризм просит туроператоров информировать при продаже туров в Таиланд об опасности на пляжах и обращает внимание российских туристов, находящихся в Таиланде, на неблагоприятную для купания в море обстановку», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, щупальца сифонофор содержат стрекательные клетки, выделяющие яд. На месте ожога образуются пузыри. При сильном ожоге может наступить летальный исход.

В ведомстве обратили внимание на то, что туристам опасно купаться в море во время скопления физалий. Как только возникло подозрение на ожог, нужно экстренно обратиться к врачу.

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