Москва, 12 апреля, 2017, 18:21 — ИА Регнум.



Дорожные работы

На встрече с врио губернатора Максимом Решетниковым, прошедшей в среду, 12 апреля, в Москве, глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил внимательно следить за расходованием средств, выделенных на реконструкцию и строительство дорог в регионе.

«В этом году, с точки зрения дорог, в крае предусмотрен очень большой объем средств, более 11 миллиардов рублей. Это уточнение мы сейчас вносим на последних поправках в бюджет. Это на 65% больше, чем в прошлом году было в дорожный фонд направлено. Большая часть денег — 4,4 миллиарда рублей — это средства на ремонт муниципальных дорог», — рассказал Максим Решетников.

По словам врио губернатора, выделяемые средства позволят отремонтировать более 500 километров региональных и муниципальных дорог в этом году, 330 объектов. По словам Максима Решетникова, к 1 мая будут готовы итоги конкурсов, все деньги будут доведены до муниципалитетов.

Как отметил Максим Решетников, важным проектом для региона является мост через реку Чусовую. Проект рассматривает правительственная комиссия, и врио губернатора Пермского края попросил главу правительства поддержать проект, отметив, что в регионе его очень ждут.

Максим Решетников отметил, что другое важное направление в работе администрации края — это благоустройство дворов, на которое направлено 700 миллионов рублей, при этом более половины из них — из федерального бюджета. 800 дворов, 47 общественных территорий и пять парков войдут в программу благоустройства.

Со своей стороны, Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств и акцентировал внимание Максима Решетникова на том, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.