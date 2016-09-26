Севастополь, 26 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Жители Севастополя чаще всего жалуются на аварийные ситуации на сетях водоснабжения и заброшенные ямы от разрытого асфальта после ремонтов. Об этом речь шла на аппаратном совещании в правительстве 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

music4life Авария на водопроводе

«За прошедшую неделю большое количество отключений на сетях водоснабжения — 12, из них четыре затяжных — время устранения аварий более семи часов, — сказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Игорь Васильев. — Всего в единую диспетчерскую службу жители города обращались 1729 раз — это показатель выше среднего. Тематика обращений — обеспечение водой и электроэнергией, связанные с многочисленными отключениями».

Начальник управления городского хозяйства Владимир Соколов также констатировал большое количество нарушений и замечаний ГУПС «Водоканал» и «Севтеплоэнерго» при устранении разрытий после проведения земельных работ. Чиновник объяснил, что проблема кроется в слишком коротком сроке (12 дней), который отводится на благоустройство и восстановление покрытий. В ведомстве скопились заявления на продление ордеров по восстановление асфальтового покрытия, в том числе с 2015 года.

«На сегодняшний день ГУПС «Водоканал» не исполнил 388 актов замечаний», — сказал Соколов.

В тоже время, горхоз еженедельно отчитывается о высоком проценте готовности теплотрасс к предстоящему отопительному сезону.