Париж, 26 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Во Франции суд приговорил к двум месяцам тюрьмы защитника футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье за драку с сотрудником полиции, сообщают «Вести».

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Инцидент произошел в конце мая в одном из ночных клубов в центре Парижа. 23-летний футболист в нетрезвом состоянии оказал сопротивление полицейскому патрулю на выходе из заведения. Орье признали виновным по статье «насилие в отношении лица, наделенного властью».

Помимо двухмесячного срока заключения, суд обязал Орье выплатить потерпевшему полицейскому €600 компенсации и возместить €1,5 тыс. судебных издержек. Защитники футболиста намерены подать апелляцию.