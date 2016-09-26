Москва, 26 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Список игроков российской футбольной сборной в преддверии контрольной встречи с командой Коста-Рики определен тренерским штабом и его главой Станиславом Черчесовым. Имена футболистов опубликованы 26 сентября на официальном сайте РФС.

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В качестве вратарей в сборную будут вызваны Игорь Акинфеев, Сослан Джанаев и Станислав Крицюк. Нападающие — Артем Дзюба, Максим Канунников, Федор Смолов.

В числе защитников будут Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Иван Новосельцев и другие, а среди полузащитников — Юрий Газинский, Алан Дзагоев, Александр Ерохин и другие. Примечательно, что в состав команды не вошли нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев.

Товарищеская встреча с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре. С 4 октября российская сборная начнет готовиться к матчу.