Ярославль, 26 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. 26 сентября представлена обновленная структура правительства Ярославской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в новой структуре определены 8 ключевых направлений, курировать которые будут заместители губернатора и председателя регионального правительства. Лишь двое из них — ярославцы.

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

Возвращается на работу в региональное правительство Социальный блок под руководством Виктора Костина в должности заместителя председателя правительства области включает в себя 9 структур: департаменты образования, здравоохранения и фармации, труда и социальной поддержки населения, государственной службы и занятости, департаменты культуры, охраны объектов культурного наследия, управление по социальной и демографической политике, управление ЗАГС, департамент по физической культуре и спорту и делам молодежи, сформированный из двух профильных агентств.

В инвестиционный блок вошли объединенный департамент инвестиций и промышленности и департамент туризма. Курировать его будет заместитель председателя правительства Максим Авдеев, ранее занимавший пост в министерстве сельского хозяйства Московской области.

Вопросы ЖКХ, строительства и транспорта будут находиться в ведении зампреда правительства Виталия Ткаченко. Под его руководством будут работать департаменты строительства, транспорта, департамент энергетики, жилищно-коммунального комплекса и регулирования тарифов. Виталий Ткаченко — строитель, работал в структурах компаний РАО ЕЭС России, Сбербанк и «Новатэк».

Блок имущественных земельных отношений, вопросы охраны окружающей среды и лесного хозяйства будет курировать Роман Колесов, ранее работавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В сферу его компетенции, таким образом, включены департамент имущественных и земельных отношений, департамент лесного хозяйства и департамент охраны окружающей среды и природопользования, который объединяется с департаментом по охране и использованию животного мира.

В сельскохозяйственный блок вошли департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка и департамент ветеринарии. Отвечать за эти направления будет Валерий Холодов — бывший подмосковный чиновник.

Экономический блок правительства Ярославской области составили три департамента: департамент экономики и стратегического планирования, департамент государственного заказа, департамент информатизации и связи, объединенный с агентством по госуслугам. Курировать экономический блок будет Екатерина Троицкая. Ранее Троицкая также работа в министерстве сельского хозяйства Московской области.

Финансовый блок возглавит директор департамента финансов, заместитель председателя регионального правительства Илья Баланин. В Ярославскую область Баланин переехал из Костромы.

Сохранит свой пост заместитель губернатора, курирующий вопросы внутренней политики, Юрий Бойко. В его ведении будут находиться департаменты общественных связей, территориального развития и управление массовых коммуникаций.

Также в новой структуре руководства региона предусмотрены аппарат правительства, который возглавит Юрий Валдаев, и аппарат губернатора, руководитель которого пока не утвержден. До недавнего времени Валдаев руководил администрацией губернатора Московской области.

Под личным контролем врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова будут находиться департамент региональной безопасности, департамент государственного жилищного надзора, инспекции государственного строительного надзора, административно-технического надзора, а также контрольно-ревизионное управление.

«Особая ответственность ложится на людей, которые будут руководить работой всех структур правительства. При формировании команды я руководствовался тем, что ее основу должны составить профессионалы, четко владеющие ситуацией в области и имеющие соответствующий опыт работы. В работе мы будем опираться на результаты, достигнутые прежним руководством области. Наша задача — обеспечить преемственность и сохранить в структуре правительства эффективных руководителей. Вместе с тем, некоторые направления работы потребовали усиления команды признанными профессионалами из других регионов. Многие из них — коренные ярославцы, сумевшие доказать свою эффективность на ключевых управленческих позициях. Поздравляю всех руководителей с назначением. При этом хочу отметить, что это огромная ответственность перед жителями Ярославской области. Это доверие, которые мы не можем не оправдать. Обещаю, что буду лично в постоянном режиме контролировать работу правительства», — отметил Дмитрий Миронов, представляя новую структуру правительства Ярославской области.

Реорганизованные структуры регионального правительства должны приступить к работе в декабре 2016 года.