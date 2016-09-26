Москва, 26 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Москве планируют развивать цикл мероприятий «Московские сезоны». Как заявил на заседании в Мосгордуме 26 сентября руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, ежегодно будут проводить порядка 11 фестивалей в административных округах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Балаганы. 1917

Немерюк отметил, что идет подготовка к рождественскому фестивалю. По его словам, старт фестиваля запланирован на 16 декабря.

Помимо этого, глава департамента подчеркнул, что во время проведения фестивалей в городе создается порядка 2 000 рабочих мест в сфере торговли и услуг.

Напомним, в Москве с 23 сентября по 9 октября проходит фестиваль «Золотая осень».