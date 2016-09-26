Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Мариинском дворце, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга, вручили мандаты депутатам 6-го созыва городского парламента, избранным 18 сентября 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Мариинский дворец

«Единая Россия» по единому округу получила 12 мандатов из 50. Свои удостоверения получили заведующая детсадом Юлия Мартемьянова, руководитель исполкома «ЕР» в Петербурге Александр Тетердинко, экс-глава Приморского района Андрей Кутепов, глава Петроградского района Юрий Гладунов, глава МО «Пискаревка» Вера Сергеева, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, муниципал из Сестрорецка Александр Ваймер, лидер «Молодой гвардии» в Петербурге Алексей Цивилев, муниципальный депутат Роман Коваль, руководитель Красносельского района Евгений Никольский, экс-советник губернатора Дмитрий Тугов, который опоздал и пропустил свою очередь, так что получил удостоверение последним.

Единороссами-одномандатниками стали депутаты прошлого созыва Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Анатолий Дроздов, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Елена Киселева, Андрей Анохин, а также пенсионер Борис Ивченко, замглавы муниципалитета Пушкина Юрий Бочков, глава Зеленогорска Александр Ходосок, экс-глава Центрального района Мария Щербакова, сотрудники аппарата парламента Михаил Погорелов и Денис Четырбок, руководитель партисполкома Калининского района Галина Назарова, глава муниципалитета Петергофа Михаил Барышников, муниципальный депутат МО «Звездное» Павел Зеленков, муниципальный депутат Константин Чебыкин.

Удостоверения также вручили представителям «Партии роста» Оксане Дмитриевой, Максиму Резнику, Сергею Трохманенко, коммунистам Ольге Ходуновой, Ирине Ивановой, Александру Рассудову, «эсерам» Надежде Тихоновой, Александру Егорову, «яблочникам» Михаилу Амосову, Борису Вишневскому, представителям ЛДПР Олегу Капитанову и Виктору Сысоеву.

Еще один представитель партии Жириновского — Максим Яковлев, а также «эсер» Алексей Ковалев, не появились на церемонии, хотя являются избранными депутатами. Одномандатник-единоросс Юрий Бочков также не появился в ротонде Мариинского дворца.

Ведущая церемонии забыла вовремя пригласить сотрудника аппарата Заксобрания Владимира Носова, который получил мандат от «Единой России», но затем поправилась.

Напомним, в составе Законодательного собрания 6-го созыва 50 депутатов — 25 из них избраны в ходе голосования по спискам от шести политических партий, еще 25 — одержали победу в одномандатных избирательных округах (24 депутата от «Единой России», 1 депутат — от «Справедливой России»).Всего в выборах депутатов Заксобрания приняли участие 14 политических партий и объединений, а также 241 кандидат в депутаты в 25 одномандатных избирательных округах. В единый день голосования 18 сентября 2016 года на избирательные участки Санкт-Петербурга пришли 1 237 918 избирателей.