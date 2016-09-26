Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

В Ростовской области ситуация с подачей голубого топлива на котельные постепенно стабилизируется. Так, «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» согласовал график погашения задолженности за газ с МУП «Тепловые сети» Новочеркасска, в Азове ведутся переговоры. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе компании, наиболее тяжелая ситуация — в Таганроге.

В Новочеркасске общий объем задолженности составляет 42 млн рублей. Но после согласования графика платежей поставка голубого топлива для трёх котельных была восстановлена. Долг азовской компании МУП «Теплоэнерго» превышает 66 млн рублей, но график погашения задолженности на стадии согласования.

Что касается приморского города, то дело с «мертвой точки» не сдвинулось. «К сожалению, руководство города и ООО «Тепловая генерация» не предпринимают никаких шагов, направленных на решение проблемы», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что в Таганроге отключение котельных от газа может привести к чрезвычайному положению. Как отметили в пресс-службе местной администрации, режим ЧС — это крайняя мера. О своей проблеме таганрогские чиновники хотят проинформировать региональное правительство.