Севастополь, 26 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Жилищное хозяйство и объекты социальной сферы Севастополя готовы к осенне-зимнему сезону на 94%. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве 26 сентября заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

По его словам, ресурсоснабжающие организации «Водоканал», «Севастопольгаз», «Севтеплоэнерго» полностью готовы к зиме. «Предпосылок к срыву подготовки к отопительному сезону нет», — подчеркнул Чибисов.

На совещании было озвучено, что по состоянию на 26 сентября, 94% жилищного фонда Севастополя опрессовано, системы теплоснабжения заполнены водой и находятся под давлением. По 85% жилфонда подписаны паспорта готовности. Планируется, что отопительный сезон в Севастополе начнется 17 октября.

Чибисов отметил высокие показатели готовности к зиме объектов социальной сферы. «Из 161 объекта здравоохранения 142 получили паспорта готовности, или 94% из 164 объектов образования — 152 или 93%. Из 107 объектов культуры только один объект не имеет паспорта готовности к отопительному сезону», — уточнил Чибисов.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в середине сентября половина объектов культуры Севастополя была не готова к зиме.