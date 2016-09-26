Москва, 26 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в школы нужно вернуть практику, существовавшую в советское время, когда уборку классных кабинетов проводили сами учащиеся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Васильева отметила, что участие в уборке должно положительно отразиться на воспитательном процессе. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — заявила она.

Министр также заявила, что в деревенские школы нужно вернуть практику сельских бригад, которые работали в советское время на приусадебных участках. Кроме того, Васильева предложила сформировать регламент отношений школы и родителей учеников: теперешняя система неправильна, всё перевёрнуто «с ног на голову».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Васильева заявила, что российской системе образования следует вернуться к заключению трехсторонних контрактов. «Мы, конечно, не можем вернуться к советской системе распределения — у нас другой мир сейчас, уже другие экономические условия», — уточнила министр.