Москва, 26 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Последние недели высокая волатильность наблюдается в котировках какао. Так, 22 сентября цены поднимались до $2933 за тонну, но на следующий день откатились вниз к $2810. Товарные активы традиционно отличаются повышенной волатильностью. Для какао сейчас работает дополнительный фактор — сезон сбора плодов в странах Западной Африки (Кот-д'Ивуаре, Гане, Нигерии, Камеруне), на которые суммарно приходится 70% мирового рынка какао.

AlexanderStein Темный шоколад

В последние месяцы цены на какао находились под давлением на фоне сильного доллара и рисков того, что непроданный объём какао прошлого сезона (250 тыс. тонн) будет активно продаваться в рынок вне контрактов. Но эта информация была опровергнута, а крупнейший игрок на рынке Кот-д'Ивуар ужесточил контроль за экспортными контрактами. По оценкам международной организации какао (ICCO), дефицит в сезоне 2015−2016 может составить более 200 тыс. тонн. В этом сезоне производство и экспорт какао может оказаться ниже, чем в прошлом году, из-за недостатка осадков в Западной Африке, что привело к опадению части стручков.

До конца сентября — сезона сбора плодов — высокая волатильность какао сохранится. Внимание будет приковано и к объёмам производства, и к действиям ключевых игроков на рынке. До конца года не исключен рост цен на какао-бобы на 10%. Это может привести к росту цен на горький шоколад в России в следующем году на 5%, но многое будет зависеть и от валютных курсов. Напомним, цены на какао определяют около 50% в стоимости шоколада, а основные закупки какао российские компании делают в конце года.