Псков, 26 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Световая инсталляция «Россия начинается здесь», открытая на набережной реки Великой в Пскове в день начала второго фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», останется в Пскове и после фестиваля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, для арт-объекта, установленного у стен Псковского кремля, использована вывеска гостиницы «Россия», которая более 30 лет располагалась в центре Москвы, в историческом районе Зарядье.

Константин Горбатов. Псков. 1905

Это место было псковской слободой, где жили ремесленники и зодчие, строившие белокаменную столицу.

«Словосочетание «Россия начинается здесь» по праву принадлежит Пскову. Потому что отсюда пошла русская земля: здесь родилась княгиня Ольга, здесь зарождалась российская государственность, именно здесь старец Филофей провозгласил доктрину «Москва — третий Рим», — сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. По его словам, инсталляция «навсегда закрепляется на набережной реки Великой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытием инсталляции в Пскове завершился музыкальный фестиваль Crescendo. Арт-директор фестиваля Денис Мацуев сыграл на рояле под открытым небом для собравшихся на набережной псковичей.

Напомним, в 2015 году в Пскове уже устанавливалась инсталляция из одного слова — «Россия».