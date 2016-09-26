Киев, 26 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук сообщил о попытке похищения его и своего коллеги Андрея Лозового в столице Грузии. Об этом Мосийчук написал 26 сентября на своей странице в Facebook, передает ИА REGNUM.

Франц Рубо. Похищение. До 1928

По данным нардепа, похищение планировали крымские силовики, а также грузинские «воры в законе» с последующим вывозом депутатов в Чечню.

«В субботу вместе с Андреем Лозовым должны были лететь в Тбилиси на встречу. За сутки до вылета друзья из внешней разведки сообщили, что это подстава и как минимум из Тбилиси нас планируют похитить и вывезти в Грозный. Позже информация о засаде в Тбилиси подтвердилась еще из нескольких источников. По предварительной информации, за организацией засады стоят предатели из СБУ, которые сейчас скрываются на территории Крыма и два грузинских «вора в законе» которые были завербованы ФСБ в рамках антитеррористической деятельности на Кавказе», — пишет Мосийчук.

Напомним, 5 декабря 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам Чеченской республики возбудить уголовные дела в отношении народных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука и доставить их в Чечню. 6 декабря Следственный комитет РФ объявил в розыск троих украинских нардепов за «призывы к терактам в России».

В свою очередь, 24 сентября в эфире украинского телеканала «112 Украина» внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявил, что на территории Донбасса идет охота на полевых командиров ДНР, в частности на главу батальона «Сомали» ВС ДНР Михаила Толстых (гражданин Украины, позывной «Гиви») и командира подразделения «Спарта» ДНР Арсения Павлова (гражданин РФ, позывной «Моторола»).

«Я убежден, что охота и сейчас на них идет. Мы видели несколько примеров проведения попыток операций по ликвидации именно этих людей (Павлова и Толстых — прим. ИА REGNUM ). К сожалению, они были неудачными, но всему свое время под солнцем. Я думаю, что гнев Божий их так же настигнет», — сказал Ярош.

По его словам, убийство в Подмосковье лидера украинской организации «Оплот» Евгения Жилина было «Божьим гневом». «То, что гнев Божий, сомнений у меня нет. Но вот чьими руками это гнев осуществлен — здесь есть вопросы. Очень хотелось бы надеяться, что наши спецслужбы наконец начали работать в направлении ликвидации террористов, повлекших ту войну, которую мы имеем сейчас на нашей земле», — рассказал Ярош.

Справка: «Гнев Божий» — операция израильской разведки «Моссад» по уничтожению палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», причастной к терактам на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, а также членов Организации освобождения Палестины (ООП). Операция началась осенью 1972 года и продлилась более 20 лет.

Напомним, 5 сентября президент Украины Петр Порошенко пообещал найти и наказать россиянина Павлова за убийство украинских пленных солдат. «Во время допросов, в нарушение всех международных конвенций, из-за личной непреклонности и неподчинения террористам, Игорь (солдат ВСУ Игорь Брановицкий — прим. ИА REGNUM ) был лично застрелен одним из нелюдей-бандитов с позывным «Моторола»… Не будет прощения. Этот изверг будет привлечен к ответственности. Он ответит за смерть украинского героя», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года пресс-секретарь МГБ ДНР Мария Петрова заявили, что президент Украины Петр Порошенко дал команду устранить лидеров ДНР и ЛНР. «Президентом Украины Порошенко в связи с нежеланием выполнять Минские соглашения была дана команда СБУ и Главному управлению разведки Украины на физическое устранение лидеров Донецкой и Луганской народных республик», — сказала Петрова. По ее словам, Порошенко готов заплатить за убийство Захарченко 100 тысяч долларов. Ранее Захарченко также утверждал, что на него готовятся покушения.