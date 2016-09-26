Челябинск, 26 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В Челябинской области фермеры предлагают горожанам поучаствовать в формировании молочного стада. Индивидуально или в складчину жители города приобрести корову и сдать её фермеру на село в его хозяйство, взамен владелец коровы будет получать три литра молока в течение семи лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Новый проект предложили фермеры Верхнеуральского района Челябинской области на круглом столе, который прошел 22 сентября в администрации Челябинска. Участники кооператива «Уральская сила» представили подробную схему взаимодействия села и города. Предлагается сформировать стадо из буренок, которых прежде купят горожане и передадут на содержание сельским фермерам. Работники на селе будут коров хорошо кормить, вовремя доить, лечить, то есть полностью обслуживать. При этом, при среднем ежедневном удое в девять литров, три литра молока в виде натурального продукта будет отдано владельцам коровы, то есть горожанам, а шесть оставлено на селе, чтобы обеспечить покупку кормов и содержание животных. Аренда предполагает семилетний период, именно этот срок является продуктивным в жизни коровы.

Основным фактором, заставляющим фермеров налаживать контакт с городским потребителем, является проблема реализации произведенной фермерской продукции. На сегодняшний день рынок продуктов питания сложился таким образом, что товары мелких и средних хозяйств не имеют возможности попасть на полки магазинов, из-за чего производители вынуждены подешевке сбывать свою продукцию крупным перерабатывающим холдингам, либо перекупщикам. Объединяясь, фермеры получают возможность сбыта продукции напрямую, без многочисленных посредников, потребителю в городе. При этом горожанин обретает возможность получить качественный продукт напрямую к себе на стол.

«Сегодня настала такая пора, когда городские и сельские жители должны помогать друг другу. Мы даем людям шанс получать с хорошей скидкой продукты. Мы заключили договоры с потребительскими обществами, соответственно, человек, который решит участвовать в нашем проекте, должен быть участником какого-то потребительского общества. Наша цель — чтобы кооператив стал инструментом для всех — для фермеров, для личных подсобных хозяйств, чтобы мы могли совместно выйти на покупателей в Челябинске, Магнитогорске. Мы будем делать привычную работу — сеять, косить, ухаживать за животными и поставлять к вашему столу свежие натуральные продукты. Вы получаете качественную пищу, уверенность в завтрашнем дне, ваша семья будет расти здоровой и крепкой», — председатель кооператива «Уральская сила» Валентин Павлов.

Отметим, граждан, способных вложиться в одну корову (50−60 тыс. рублей), не так уж много. Еще меньше среди горожан тех, кто готов с кем-то кооперироваться, взаимодействовать хотя бы при получении продукции. Современный житель города, привык «молча прийти» в магазин, взять что-то с полки и унести это в одиночку к себе домой. Вопросы качества, полезности этих продуктов, а следовательно продовольственная и экологическая безопасность, располагаются ниже по списку потребностей.

Тем не менее, потребительские общества намерены развивать продовольственную кооперацию села и города. «Сейчас мы работаем над созданием столов заказов, скоро один такой откроется на ЧТЗ в Челябинске, чтобы люди могли заказывать фермерскую продукцию. Это короткая цепочка. У нас появляется возможность договариваться с фермерами о цене. Чем интересен ваш проект? Тем, что люди, объединившись в потребительское общество, смогут создать паевой капитал, который можно направить на приобретение нужного количества коров, передать их фермерам, и они нас будут обеспечивать продуктами», — председатель челябинского потребительского общества «Сфера здоровья» Владимир Павловский.

Отметим, поддержка фермерским хозяйствам в Челябинской области оказывается по направлениям — молочного, мясного, зернового производства. Фермерам выделяется помощь при погашении процентов по кредитам, на техническое обновление. В 2015 году размер субсидий и грантов от государства для крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и кооперативов региона составил 320 млн рублей, за первую половину 2016 года — 312 млн. Поддержку получили 642 КФХ и 12 молочных кооперативов. В 2017 году планируется развивать еще одно направление — грантовую поддержку, направленную на обновление материально-технической базы кооперативов.