Екатеринбург, 26 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Обыски в Главном управлении МВД России по Свердловской области были проведены сегодня, 26 сентября, в связи с тем, что заместитель начальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ведомства Максим Касаткин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Касаткину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ведомстве уточнили, что в деле есть и другой фигурант — гражданин Эдуард Краев, которого обвиняют по преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).

«По версии следствия, с июля по 11 августа 2016 года подозреваемые вступили в преступный сговор, направленный на получение взятки Касаткиным при посредничестве Краева в виде денег в размере 2 миллионов рублей путём вымогательства от директора коммерческой организации», — сообщили в пресс-службе.

Касаткин, по замыслу злоумышленников, должен был получить незаконное вознаграждение за способствование прекращению проводимых сотрудниками свердловского ведомства проверочных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности предприятия.