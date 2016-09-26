Омск, 26 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Антон Денисенко Омск

Пушку передадут в музей

Пушку времен Гражданской войны в ближайшее время планируют поднять со дна Иртыша в Омске.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель областной общественной организации ветеранов войны и военной службы Октябрьского административного округа Омска Сергей Наточеев, предположительно на дне Иртыша в Ленинском округе находится пушка времен Гражданской войны. «В настоящее время водолазы продолжают вести поисковую работу. Планируется, что пушку поднимут в ближайшее время», — отметил собеседник ИА REGNUM. По его словам, эту пушку обнаружили еще в прошлом году. Находку планируют передать в музей.

Как пишет «Омскрегион», это артиллерийское орудие достаточно редкое. На сегодняшний день в российских музеях представлены только четыре подобных экземпляра. Поднять пушку раньше не могли из-за непогоды, а затем из-за высокого уровня воды в реке. Есть версия, что пушку сбросили с моста, который находился на этом месте во время Гражданской войны.

Миллионы тонн зерна

3 миллиона тонн зерна собрали омские аграрии. Три района Омской области — Называевский, Тарский и Усть-Ишимский — уже завершили уборку урожая, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Еще четыре района — Крутинский, Седельниковский, Азовский и Знаменский — приближаются к 100% убранных площадей.

По данным регионального Минсельхозпрода, к 26 сентября в регионе уборочная кампания проведена на 88,7%. В целом по итогам сельскохозяйственного года в Омской области планируется получить не менее 3 млн 270 тысяч тонн зерна и завершить уборочные работы не позднее 1 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в Омской области было обмолочено более половины площадей, занятых зерновыми культурами.

Семь браков и четыре развода

В Омской области в январе-августе 2016 года зарегистрирован естественный прирост населения. Число родившихся превышало число умерших на 305 человек, сообщили ИА REGNUM в Омскстате.

Всего за этот период зарегистрировано 17 991 родившийся и 17 686 умерших. По данным статистиков, общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,6 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,4 промилле.

За восемь месяцев текущего года в Омской области зарегистрировано 9 133 брака. 5 831 супружеская пара оформила развод. В расчете на 1 000 жителей области приходилось в среднем семь браков и четыре развода.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе — мае текущего года число умерших в Омской области превышало число родившихся на 467 человек. Была зарегистрирована естественная убыль населения.

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Зарплаты чиновников

На зарплаты чиновникам и депутатам Омской области выделяют 3,2 млрд рублей.

Как сообщает «Новый Омск», губернатор региона Виктор Назаров утвердил предложенный региональным Минфином максимальный размер расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления на 2017 год.

Из постановления следует, что на эти цели предусмотрено более 3,24 млрд рублей. Омск может рассчитывать на 36% от этой суммы. А среди муниципальных районов максимальная сумма выделяется Омскому — более 163,35 млн рублей. Самые низкие расходы у Большеуковского (40,7 млн рублей), Знаменского (43,56 млн рублей) и Седельниковского (45,86 млн рублей) районов.