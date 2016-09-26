Ставрополь, 26 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В Ставропольском крае адвокат попал под подозрение в мошенничестве на 400 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие располагает данными о том, что в августе 2015 года адвокат сообщила матери подозреваемого в совершении тяжких преступлений против половой свободы, что может помочь в переквалификации для сына уголовной статьи, предусматривающую меньшее наказание, чем за ту, которую ему инкриминируют.

За это она потребовала передать 400 тысяч рублей, якобы для дальнейшей передачи следователю, ведущему это дело. Чуть позже адвокат заявила, что ей нужна уже сумма не в 400, а 500 тыс. рублей.

В итоге женщина передала адвокату 250 тыс. рублей, которые последняя не понесла следователю, а оставила себе. Еще столько же потерпевшей достать не удалось и передавать оставшуюся сумму она не стала.

Дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел. В отношении адвоката города Невинномысска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».