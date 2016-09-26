Вильнюс, 26 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Переговоры Литвы и Польши по общим стратегическим энергетическим проектам могут быть определены тем, как будет решаться напрямую с этим несвязанный инициированный нефтяной компанией Orlen Lietuva спор с Lietuvos geležinkeliai, пишет сегодня, 26 сентября, литовское агентство BNS. Литовские политики склонны не обострять отношения и не комментировать связь между этими переговорами, однако близкие к правительству источники сообщили BNS, что Польша блокирует или затягивает важные для Литвы проекты, требуя скидок на перевоз грузов Orlen Lietuvа по железным дорогам.

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Литва и Польша вскоре должны начать переговоры по одному из самых важных энергетических проектов десятилетия — синхронизации электросетей стран Прибалтики с континентальной Европой. Кроме того, страны уже начали осуществлять общий проект газопровода стоимостью более 500 млн евро, который, как выяснилось в этом месяце, из-за смены трассы в Польше опаздывает на 2,5 года. Это вызвало немало проблем для компании Amber Grid, которая должна будет прервать начатые конкурсы, кроме того, не исключено, что Польша будет стремиться к финансовой выгоде, и странам надо будет заново делить деньги.

По утверждению министра энергетики Литвы, вопросы тарифов для Orlen, синхронизации и газопровода напрямую не связаны, но некоторые эксперты говорят, что от переговоров Orlen и Lietuvos geležinkeliаi по льготам для перевозки грузов будет зависеть успех двух энергетических проектов.

В Польше эти переговоры считаются такими же важными, как проект газопровода или второе соединение LitPol Link, необходимое для синхронизации энергетических систем стран Прибалтики с Европой.

О том, что Польша беспокоится по поводу тарифов для Orlen Lietuvа, говорит и прошедшая в середине июля встреча Orlen и правительства Польши с премьером Альгирдасом Буткявичюсом. Во встрече принимал участи уполномоченный правительством Польши по вопросам инфраструктуры Петр Наимски, которого неофициально называют одним из главных лиц, без одобрения которого не начинаются никакие энергетические проекты.

И все-таки некоторые эксперты утверждают, что спор Orlen Lietuvа и Lietuvos geležinkeliаi в общественном пространстве — это абсолютно нормальный процесс переговоров, не влияющий на совместные энергетические проекты.

По неофициальным сведениям BNS, Orlen Lietuva до 2024 года, когда закончится действие нынешнего договора о тарифах на перевоз и другие услуги, хотела бы получить скидку в размере 200 млн евро. Эту информацию сегодня BNS подтвердил и министр транспорта и связи Римантас Синкявичюс.

Член Комиссии Сейма по энергетике, бывший министр хозяйства Кястутис Даукшис считает, что переговоры между Orlen и Lietuvos geležinkeliаi не являются основной проблемой. По его словам, много вопросов по синхронизации остались без ответа, и именно поэтому трудно прийти к соглашению.

«Orlen здесь только одна составляющая. Если бы мы, решив вопрос Orlen, сразу могли бы продвинуться, и если не возникло других помех, тогда можно решать вопрос иначе, но я считаю, что есть и другие вопросы, по которым мы не приходим к соглашению», — заявил BNS Даукшис.

«Строительство линии — это трата денег, потом трата денег при ее обслуживании. Если линия нагружена, есть движение — это одно, а если та линия неясная, не работает, то это другое. Другие вопросы — как будет выглядеть передача шведского электричества», — добавил он.

Однако Даукшис не исключает, что задержка реализации проекта газопровода под прикрытием изменения трассы может быть политическим решением Польши. «Энергетика и политика тесно связаны. Если нужно найти причину, она всегда найдется. Если мы помним нефтепровод «Дружба», он резко за ночь «испортился». И его нужно было ремонтировать, поэтому он был закрыт и сейчас никому не нужен. Точно так же может быть и здесь. (…). Могут быть и технические причины, потому что это крупный проект», — сказал Даукшис.

Министр транспорта и связи Синкявичюс признал, что министр энергетики Литвы намекнул, что нужно было бы ускорить переговоры между Lietuvos geležinkeliаi и Orlen Lietuvа, которые, по его мнению, влияют на энергетические проекты. «Были такие намеки», — сказал сегодня BNS Синкявичюс. «Я считаю, что переговоры влияют в определенном смысле и на другие комплексные вопросы», — отметил он, отвечая на вопрос, влияют ли переговоры между Lietuvos geležinkeliаi и Orlen Lietuvа на стратегические энергетические проекты.

Синкявичюс сказал, что несогласия возникают из-за размера скидки для Orlen Lietuva. «Проблема в деньгах. Одни хотят, чтобы услуги были более дешевыми, другие хотят прибыли. (…). Было минимальное расхождение во мнениях — 41 млн евро (весной этого года) до 2024 года. Максимальное расхождение фантастическое — более 200 млн евро», — утверждал министр транспорта и связи.