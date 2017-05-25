Москва, 26 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Ростуризм просит туроператоров информировать при продаже туров в Таиланд об опасности на пляжах и обращает внимание российских туристов, находящихся в Таиланде, на неблагоприятную для купания в море обстановку.

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Федеральное агентство по туризму просит соблюдать меры осторожности и по возможности избегать купания в море. При подозрении на ожог необходимо срочно обратиться к врачу.

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Как сообщает ИА REGNUM, в Таиланде экстренно закрыты не менее трех пляжей на популярном у российских туристов острове Пхукет. Пляжи закрыты из-за нашествия физалий. Физалии — колонии из полипоидных и медузоидных особей. Щупальца представителей колонии содержат стрекательные клетки, яд которых опасен для человека, и контакт с физалиями может привести к летальному исходу.

Отметим, по данным Ассоциации туроператоров России, по популярности у российских туристов лидируют три страны — Таиланд, Испания и Вьетнам.