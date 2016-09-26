Москва, 26 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Сообщение о том, что в Даниловском монастыре (Москва) заложено взрывное устройство, не подтвердилось: территория проверена, монастырь работает в соответствии со своим обычным распорядком, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Pavlucco Вид на святые врата (главный вход) и колокольню Даниловского монастыря

Напомним, сообщение о бомбе в Даниловском монастыре поступило сегодня, 26 сентября. После анонимного звонка в службу «112» была проведена проверка, в которой приняли участие кинологи и другие специалисты службы спасения. Стоит отметить, что на территории Даниловского монастыря находится резиденция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября на северо-востоке Москвы из офисного центра были эвакуированы люди: в экстренные службы города поступил звонок о заложенной бомбе. Сообщение оказалось ложным.