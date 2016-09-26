Киев, 26 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Украина может за две недели взять под контроль отдельные регионы Донбасса с привлечением «голубых касок» (миротворцы) ООН и наблюдателей ОБСЕ. Об этом вчера, 25 сентября, в интервью Lb.ua. заявил назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Только под эгидой ООН или ОБСЕ, только «голубые каски» с перекрытием границы. Тогда, конечно, можем освободить временно «оккупированные» территории за две недели», — считает Жебривский.

По его словам, в Донбасс должны зайти миротворцы ООН, которым нужно будет «остановить движение техники и вооружения со стороны России». «Я встречался с представителем Пан Ги Муна 7 сентября. Мы обсуждали эту проблему и необходимость присутствия «голубых касок» на Донбассе. Особенно на границе между Украиной и Россией, на линии разграничения, чтобы прекратились обстрелы. Тогда не будут гибнуть военные и мирные жители. Но эта миротворческая миссия не должна быть такая, как в Приднестровье — состоять из российских военнослужащих», — уточнил Жебривский.

Чиновник полагает, что пока президент Российской Федерации Владимир Путин не готов допустить украинских пограничников на российско-украинскую границу, поэтому нужны «голубые каски» ООН или вооруженная полицейская миссия под эгидой ОБСЕ.

Жебривский выразил уверенность в том, что мир в Донбассе будет установлен только после того, как украинские пограничники появятся на участке российско-украинской границы. «Мир, безусловно, нужен, но достичь его можно только тогда, когда украинские пограничники вернутся на границу между Украиной и Россией. Конечно, есть еще Крым, это — вторая часть проблем… Но только по восстановлении границы начнется мир, который мы сможем впоследствии развивать», — сказал он. Ранее вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил, что Украина готова предоставить определенным районам Донбасса особый статус. По его словам, Киев согласился пойти на сложный шаг, чтобы вернуть мир.

Напомним, 17 сентября внефракционный нардеп, экс-губернатор Донетчины Сергей Тарута сказал, что для того, чтобы прекратить военный конфликт в Донбассе, нужно учесть несколько «важных деталей». По его словам, западные политики не учитывают специфику военного конфликта в Донбассе, из-за чего невозможно остановить войну и вернуть регион. «Если мы будем эти детали учитывать, мы сможем снизить провокации, и будет вариант достижения мира и возвращения территории под украинский контроль», — подытожил Тарута. Однако Тарута не уточнил детали разногласий с западными дипломатами Германии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава ДНР Александр Захарченко заявил, что война в Донбассе прекратится после того, как войска ДНР возьмут под контроль всю территорию Донбасса. «Внутри меня и сотен тысяч наших граждан живет одно желание — прекратить эту войну, но прекратить не любой ценой, а прекратить победой. А победа подразумевает выход на территорию всей ДНР из необходимости лучшей защиты наших родных земель. Гарантированно обеспечим их безопасность только выходом на Украину», — сказал Захарченко.