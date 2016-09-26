Вильнюс, 26 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Литва готова приобрести норвежско-американские передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS, передает 26 сентября RT.

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Как отметил министр обороны страны Юозас Олекас, вооружение обойдется Вильнюсу более чем в €100 млн. По два ЗРК будут переданы двум литовским батареям, комплекс включает в себя пусковую установку, оснащенную радаром, и центр управления огнем.

В настоящее время на вооружении Литвы стоит один ЗРК ближнего радиуса действия. В 2016 году власти Литвы выделили на оборону €575 млн или 1,48% от ВВП. В будущем году размер оборонного бюджета может вырасти до €725 млн или 1,77% от ВВП.