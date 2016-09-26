Москва, 26 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Диспропорции в бюджетной обеспеченности регионов России сегодня становятся очевидными. Об этом 26 сентября в ходе совещания по вопросам совершенствования межбюджетных отношений заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отмечается большой разрыв в бюджетных доходах отдельных субъектов Федерации, а значит, и в оплате труда, объемах финансирования социальных, инфраструктурных проектов. Нам необходимо найти решения, которые сгладят такие дисбалансы, позволят регионам укреплять свою финансовую базу», — сказал Путин.

По его словам, также необходимо «совершенствовать механизмы бюджетной поддержки регионов со стороны федерального центра, причем они также должны носить стимулирующий характер, давать импульс к развитию субъектов Российской Федерации».

Он призвал подкреплять расходные полномочия регионов соответствующими финансовыми ресурсами: «Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния бюджетов регионов Российской Федерации, муниципалитетов. И конечно, полномочия субъектов РФ, местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами».