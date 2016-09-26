Москва, 26 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и Бюро управления воздушным движением администрации гражданской авиации Китайской Народной Республики договорились об новых коридоров пролета государственной границы между Китаем и Россией, сообщили в Росавиации.

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В ходе двусторонних переговоров 20−21 сентября в Шанхае достигнуты принципиальные договоренности по ряду ключевых вопросов, в числе которых: понижение эшелонов двух действующих коридоров пролета государственной границы между Китаем и Россией; совершенствование процедур взаимодействия между органами обслуживания воздушного движения России и Китая; дальнейшее сотрудничество между национальными провайдерами аэронавигационных услуг и авиационными администрациями.

Кроме того, стороны обменялись информацией о развитии национальных аэронавигационных систем.