Самара, 26 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. 26 сентября в Самаре дан старт отопительному сезону. К приему тепла коммунальные службы подготовили 100% многоквартирных домов (10 тыс. 222), 100% объектов социальной сферы (143 учреждения культуры, 461 учреждение образования и 65 объектов физической культуры и спорта). Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии.

orklooru.ru Батарея отопления

К обеспечению самарцев теплом подготовлены 60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов и 1075,1 км теплосетей. Ресурсоснабжающие организации провели плановые работы по проведению капитального ремонта более 50 км инженерных систем.

В первую очередь к теплу начинают подключать объекты социальной сферы — дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы и другие социальные учреждения. Постепенно тепло будет поступать и в жилые дома.

В мэрии отмечают, что если раньше традиционно запуск систем отопления происходил в начале октября, то в текущем подачу тепла начали раньше установленных сроков, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 дней). Это позволит, в том числе обеспечить плавное вхождение в зимний режим всех объектов городского подчинения.

Напомним, с 31 августа по 14 сентября межведомственной комиссией проводилась проверка готовности 1277 потребителей тепловой энергии (872 — в жилфонде и 405 — в социальной сфере), по результатам которой были выданы акты и оформлены паспорта готовности.

Ориентировочно через 2 недели после старта отопительного сезона начнет работать «горячая» линия по вопросам отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года городские власти не стали дожидаться температурного минимума и объявили о подаче тепла раньше установленных сроков. Осенью 2015 года в Самаре отопительный сезон стартовал с 8 октября.