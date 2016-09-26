Вильнюс, 26 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Начиная со 2 сентября, когда в большинстве магазинов Литвы у покупателей алкоголя стали требовать показать документ, удостоверяющий личность, продажи алкогольных напитков в среднем снизились на 9%. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 сентября, в Ассоциации торговых предприятий страны, это означает, что каждый день в Литве приобреталось на 40 тыс. полулитровых бутылок водки меньше.

Alex Brown Продажа алкоголя

«Подписав меморандум доброй воли с Министерством здравоохранения, мы преследовали одну цель — реально помочь решить проблему алкоголизма в стране. Мы не хотели ни разозлить кого-то, ни кому-то помешать готовиться к выборам. Странно, что эффективная мера вызвала не одобрение, а возмущение со стороны тех, кто должен был это оценить», — заявил исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Лауринас Вилимас.

По его словам, торговые сети очень разочарованы попыткой остановить инициативу, приносящую такие результаты, и надеются, что Сейм все-таки передумает и одобрит такие предложения.

«Проблема употребления алкоголя как была перед выборами, так и останется после них. Нужно было всего проявить ответственность и показывать документ в течение нескольких недель, а у нас уже ощутимые результаты. Я верю, что они должны радовать даже тех, что лично был обижен из-за требования показать документ при покупке алкоголя», — сказала Вилимас, подчеркивая, что торговцы продолжают верить в свою цель и меры, применяемые для ее достижения.

Ассоциация торговых предприятий Литвы подчеркивает, что цель меморандума, подписанного 30 июня, исключить человеческий фактор ошибки кассиров при оценке возраста покупателей, максимально сократить возможности приобретения алкоголя для несовершеннолетних, поощрять сознательное поведение общества, формировать новые, ответственные привычки потребления и культуру.

Меморандум подписали министр здравоохранения Юрас Пожела, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Вилимас, главы Maxima LT, Palink, Rimi Lietuva, Norfos mažmena, Prisma LT, Aljansas Aibė, Союз кооперативов Литвы. Эти сети занимают порядка 90% всего рынка розничной торговли Литвы.

Напомним, Литва, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лидирует по употреблению алкоголя на душу населения.