Пекин, 26 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Фотографии корейского автомобиля KIA K2 нового поколения, известного на российском рынке как модель KIA Rio, появились в Сети. Общие пропорции кузова остались теми же, однако новая модель отличается дизайном передней части и стилем задней светотехники, сообщает Wroom.ru.

kia.ee KIA Rio

Автомобиль оснастят модернизированными двигателями текущей модели, объем которых составит 1,4 и 1,6 л. Вместе в ними будет работать механическая или автоматическая коробка передач. По предварительным данным, колесная база новинки будет увеличена, что сделает салон более просторным.

Официальная презентация новинки в Китае пройдет в середине октября, а начало продаж намечено на ноябрь. Когда новая KIA Rio появится в России, пока неизвестно.

Предположительно, производство модели на петербургском заводе начнется в 2017 году. Напомним, KIA Rio является самым популярным автомобилем корейского производителя на российском рынке и входит в тройку самых востребованных автомобилей в России.