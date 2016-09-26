Сакраменто, США, 26 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Американские учёные приступили к рассмотрению проекта по извлечению энергии из вибрации и теплового излучения, которые распространяют подолгу стоящие в пробках автомобили. О запуске соответствующего научного проекта заявил заместитель главы Энергетической комиссии штата Калифорния Майкл Грэйвли, сообщает Phys.org.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Комментируя планы по полезному применению автомобильных пробок, Грэйвли отметил, что в Калифорнии такая возможность — вполне реальна. «Обычно та энергия, которая выделяется машинами при езде по дорогам и во время стояния в пробках, рассеивается в виде вибраций или тепла, и вполне вероятно, что мы сможем ее собирать», — сказал он.

Отмечается, что преобразование энергии может быть осуществлено за счёт пьезоэлектрических генераторов (преобразователи механической энергии в электрическую). Такие генераторы можно было бы разместить на дорогах в местах скопления машин.

Вопрос в том, окупится ли это новшество. Власти Калифорнии выделили порядка двух миллионов долларов, чтобы эксперты смогли оценить эффективность работы пьезогенераторов «от автомобильных пробок».