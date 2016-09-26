Радио REGNUM: первый выпуск за 26 сентября
Москва, 26 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Вашингтоне состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. О чем заявили стороны переговоров?
- Клинтон и Трамп встретятся на первых теледебатах. Какие обещания дают кандидаты в случае своего избрания в президенты США?
- Каталония в случае выхода из Испании будет строить с Россией хорошие отношения;
- США выразили недовольство президентскими выборами в Эстонии;
- В Азербайджане проходит референдум по изменению Конституции.