Краснодар, 26 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае самыми востребованными специалистами на сегодняшний день являются врачи. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве труда и социального развития 26 сентября, на докторов приходится почти 2,4 тыс. предложений в базе вакансий краевой службы занятости. Это более 6% от всех (39 тысяч) предложений о работе. Также медицинским учреждениям требуется более 500 фельдшеров и 1750 медицинских сестер.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Налицо и нехватка педагогического персонала, причем как дошкольных, так и образовательных учреждений. Так, в школах края дополнительно необходимы 1850 педагогов. А в детских садах региона ждут более 550 воспитателей.

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Спрос на врачей и рабочих на Кубани по-прежнему высок

По-прежнему востребованы инженеры различной специализации, для них работодатели предлагают почти 800 вакантных мест. Среди представителей рабочих специальностей наибольший спрос на водителей различных категорий — порядка 1,5 тыс. вакансий, на втором месте слесари — 1350 предложений.

Предприятия общепита ищут свыше 900 специалистов, имеющих соответствующую специализацию. В сфере гостеприимства требуется почти 500 официантов и более 400 горничных.

Большая доля предложений приходится на строительную отрасль края. Нужны каменщики, штукатуры, бетонщики, электрогазосварщики и маляры.

Добавим, что в первом полугодии, согласно данным Росстата РФ, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений Краснодарского края составляла почти 28 тыс. рублей. Это почти на 10% ниже, чем в среднем по краю. А вот среди регионов Южного федерального округа воспитатели Кубани получают самую высокую зарплату.

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Без работы на Кубани сидят почти 17,5 тыс. человек

Отметим, что на Кубани продолжается борьба с зарплатами в конвертах. Количество контрольных групп по выявлению неформальной занятости на курорте было удвоено. В ходе мониторинга были выявлены около 400 так называемых «теневых» предпринимателей, которые уклоняются от выплаты налогов и выдают зарплаты работникам в конвертах. Такие нарушения выявлены практически во всех отраслях — строительстве, транспорте, торговле, санаторно-курортном комплексе. На недобросовестных предпринимателей и юридические лица были наложены административные штрафы на сумму около 10 миллионов рублей.