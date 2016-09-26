Чебоксары, 26 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в июне-августе уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 4,7% (в РФ — 5,3%). Самая высокая безработица зарегистрирована в Пермском крае (5,8%), минимальная — в Мордовии (3,8%). Такие данные опубликовал Росстат по итогам обследования населения по проблемам занятости, передаёт корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на документ.

cap.ru Уровень занятости в Поволжье — 66,5%

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в Поволжье в июне-августе составила 15,58 млн человек, из них 14,86 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью и 727,2 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы в ПФО составил в среднем 4,7%.

Выше среднокружного показатель безработицы в июне-августе был в Пермском крае, Башкирии (5,5%), Кировской области (5,4%), Чувашии (5%), Удмуртии и Саратовской области (4,8%). Далее идут Оренбургская, Пензенская области (4,6%), Ульяновская область и Марий Эл (4,4%). Низкий уровень безработицы отмечен в Мордовии (3,8%), Татарии, Самарской области (4%) и Нижегородской области (4,2%).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) в июне-августе составил 66,5% (в РФ — 66,3%). Лидерами являются Самарская область (70,4%), Татария (69,1%), Мордовия (68,9%) и Нижегородская область (68,6%). На последних местах — Пермский край (62,9%) и Башкирия (63,3%).