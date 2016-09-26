Нальчик, 26 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии определились районы, жители и предприятия которых отличились своим размахом в хищении электроэнергии. Лидером в анти-рейтинге стал Баксанский район и городской округ Баксан. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, здесь с начала 2016 года было украдено 2,4 млн кВт.ч. электроэнергии. Поймано за руку 820 недобросовестных потребителей.

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А самые добросовестные пользователи живут в Эльбрусском районе, где отмечается наименьшее число фактов электроворовства — в 42 раза меньше, чем в районе-лидере. За восемь месяцев в Эльбрусском районе составлено 59 актов хищения, объем похищенного составил 56,9 тыс. кВт.ч.

Всего по республике с начала 2016 года выявлено 2114 случаев безучетного потребления электроэнергии на 22 млн рублей. Похищенного объема хватило бы, чтоб снабжать в течение месяца электроэнергией Зольский, Лескенский и Черекский районы, в которых проживают более 100 тыс. человек.

Большинство расхитителей — потребители гражданского сектора — им направлено почти 2000 актов по фактам хищения почти 5 млн кВт. ч электроэнергии. Еще 120 предприятий украли энергоресурса в общей сложности почти 2 млн кВт.ч.

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Отметим, долг Кабардино-Балкарии за свет превысил 700 млн рублей. По словам главы республики Юрия Кокова, темпы роста задолженности республики за энергоресурсы в 2015 году замедлились, однако накопившиеся за десятилетия долги перед поставщиками продолжают оставаться значительными.