Севастополь, 26 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Севастополе сохраняется самый высокий класс пожарной опасности. Об этом 26 сентября на аппаратном совещании в правительстве сообщил начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Игорь Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Пожар в лесу (фрагмент). 1883

«За минувшую неделю произошло три пожара в частных домовладениях, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, зафиксировано 44 возгорания травы и 22 — несанкционированных свалок мусора», — сказал Васильев.

Начальник ГУ МЧС России по Севастополю Сергей Клименко добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выездов пожарных бригад МЧС увеличилось вдвое. Из наиболее крупных возгораний начальник МЧС выделил три: в районе Сапун-Горы площадь возгорания составила два гектара, в Инкермане горела несанкционированная свалка мусора площадью 800 кв. метров, на Сахарной головке возникла угроза распространения пламени на автозаправочный комплекс — огонь «не дошел» всего 800 метров.

«Основной причиной пожаров является разведение костров в запрещенных местах и выброшенные незатушенные сигареты. В связи с этим обращаюсь к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности», — заключил Сергей Клименко.