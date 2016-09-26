Красногорск, 26 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. По итогам выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы, прошедших в Московской области 18 сентября 2016 года, недействительными были признаны более 68 тысяч бюллетеней. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

J. Ott Порванный бюллетень

«Недействительными, по закону, считаются бюллетени, в которых стоит более одной галочки. Галочка должна стоять в квадратике, специально для этого предназначенном, если галочка стояла мимо, то такой бюллетень признавался недействительным, либо две галочки стояло, либо надписи на бюллетенях. Недействительными стали на этих выборах 68 047 бюллетеней», — пояснила Коновалова.

Он также отметила, что такое количество испорченных листов для голосования не является большим для общего числа избирательных участков, однако политическим партиями стоит лучше работать с такой категорией избирателей.

«Наверное, на 3−35, тысячи участков — не сильно большая количество, но в ряде муниципальных кампаний эти голоса бы кому-то в плюс хорошо бы сыграли. С этой категорией избирателей, действительно, работать нужно именно политическим партиям, кандидатам и доказывать, что выборы — нужный процесс и, если вы не выберите, то потом не на кого пенять будет», — заключила спикер.

Напомним, как заявила Коновалова, выборы, прошедшие в Единый день голосования, были признаны состоявшимися. Всего свой голос на 3625 избирательных участков оставили более трех миллионов граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Мособлизбирком подвел итоги выборов. Так, в Госдуму явка составила 38,23%, а на выборах в Мосблдуму — 37,7%.