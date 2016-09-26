Москва, 26 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) поддерживает отмену льготного коэффициента в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» и возврат к ранее объявленному тарифу, сообщил журналистам глава агентства Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Роставтодор предлагает вернуться к прежнему тарифу и отменить льготный коэффициент», — сказал Старовойт. По его словам, решения по данному вопросу еще нет — его примет правительство РФ после обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи системы сбора платежей «Платон» получили льготы по транспортному налогу, соответствующий закон 22 июня приняла Госдума РФ. Закон предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.

Льгота действует как для физлиц — владельцев ТС, так и для юрлиц. Тариф за один км пути 12-тонных грузовиков составляет 1,53 рубля. Правительство РФ вновь обсудит вопрос о поднятии либо сохранении льготного тарифа осенью 2016 года.