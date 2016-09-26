Париж, 26 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Власти Парижа планируют открыть парк для нудистов во французской столице в обозримой перспективе, сообщает 26 сентября Reuters.

Сальвадор Дали. Обнаженная в воде. 1924

«Нам нужно найти подходящее место. Мы не хотим никого огорчать. Вероятно, это будет парк или сад», — сказал заместитель мэра Парижа Бруно Жульяр. «Другие европейские столицы уже открыли подобные парки. Например, совсем недавно в Берлине», — добавил он.