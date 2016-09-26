Москва, 26 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Министерство образования готовит целевую программу, направленную на поддержание учителей и особенно на повышение творческого уровня педагогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. «Разрабатывается, более того, мы ее скоро представим. Это будет не набор, это будет целевая программа», — заявила Васильева, отвечая на вопрос, ведется ли в ведомстве разработка набора мер по поддержке учителей.

Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

«Главное ядро (программы) — внимание на повышение творческого уровня в педагогической области. Это главное, все остальное — сопутствующее», — пояснила она.

Так, в России учителя долгое время были лишены, например, возможности повышать квалификацию там, где они хотели. «Этот вопрос должен быть решаем и решаем в очень короткое время. Он абсолютно решаем — и по деньгам, и по возможностям, и по всему. Раз в три года человек должен получить возможность услышать то, что он хочет, и посмотреть то, что он хочет», — указала министр.

«Это главное. А все остальное — и социальная защита учителей, и сохранение всех тех прав, что существуют, и в отношении пенсий и всего остального, это все незыблемо», — заверила Васильева.