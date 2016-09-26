Москва, 26 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов приостановили падение после того, как официальные представители Алжира в ОПЕК продолжили излучать оптимизм относительно возможного исхода переговоров по заморозке 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Шансы на соглашение стран ОПЕК в Алжире сейчас гораздо выше, чем на той встрече, которая была организована в апреле 2016 года, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский. Иран довел добычу до 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это для него уровень 2011 года, и не факт, что прибавить еще 500 тысяч он сможет быстро. Он сейчас может быть гораздо более заинтересован в более высоких ценах, чем в увеличении производства. Поэтому есть шансы на прорыв.

По мнению аналитика, «цены на нефть могут оказаться под давлением, если соглашения достигнуто не будет, но отсутствие соглашения будет означать, что ситуация на рынке нефти останется такой, какая есть. Сейчас коридор колебаний составляет 40−50 долларов за баррель. Таким он и останется».

«На некоторое время цены могут перейти к нижней границе, то есть 40−45, но в 2017-м уже будут подыматься вновь, так как темпы роста спроса на нефть в мире по-прежнему составляют 1,2−1,5 млн баррелей в сутки, а при цене около 45 добыча будет падать», — пояснил Полховский.

«Если же соглашение в Алжире будет достигнуто, то цены смогут закрепиться выше 50 долларов за баррель. Диапазон колебаний, который будет больше соответствовать состоянию рынка, можно оценить как 50−60 долларов за баррель», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, мировые цены на нефть увеличиваются в ходе торгов понедельника, благодаря позитивным заявлениям главы Минэнерго Алжира Нуреддина Бутерфа по встрече стран-нефтепроизводителей на следующей неделе. Так, по состоянию на 07:17 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,73% — до $46,82 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% — до $44,81.

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